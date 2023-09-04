محافظ المنيا: متابعة لحظية للمشروعات الخدمية بكل القطاعات ضمن "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، والتي تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية من أعمال المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة مراعاة معايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات تعرقل سير العمل وسرعة الإنجاز واتخاذ اللازم لضمان الانتهاء من المشروعات وفقًاً للتوقيتات الزمنية المعدة لدخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بالرضا من الخدمات المقدمة له ، موجهاً بضرورة تواجد جهاز الاشراف بموقع التنفيذ للتأكد من الالتزام بمواد البناء المقررة مع إعداد تقارير دورية بنسب تنفيذ وإنجاز المشروعات.

من جانبه، تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة، المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الوحدة المحلية وقريتي طنبدى وميانة، والتي شملت (المستشفى المركزي النموذجي بمدينة مغاغة- محطة المعالجة بقرية ميانة- المركز الصحي الشيخ زياد بقرية طنبدي)، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وعلى صعيد آخر، قال اللواء هانى بدوى رئيس مركز المنيا، إنه تم معاينة الموقع المقترح لإنشاء خط الطرد الخاص بالصرف الصحي بقرية طوة التابعة للوحدة المحلية طوخ الخيل بالتنسيق مع الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتنفيذ المشروعات التي تحقق النفع العام للمواطن والخاصة بتطوير وتحسين البنية التحتية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من أبناء المحافظة.