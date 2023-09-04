محافظ القاهرة يشارك بمنتدى رؤساء البلديات الدولى حول السياحة والمدن المستدامة بالصين

شارك فى مراسم إطلاق المنتدى على المنصة الرئيسية كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وهو شيونج عمدة الحكومة الشعبية لبلدية تشنغتشو وكونج شانج شينج رئيس المؤتمر الاستشارى والسياسى لمقاطعة خنان .

كما شارك فى حفل إطلاق المنتدى عدد من كبار القيادات السياسية الصينية، وعدد من وزراء التنمية المحلية من مختلف دول العالم والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية وعدد من ممثلى المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة .

ويشارك محافظ القاهرة فى المنتدى ضمن وفد مصر الذى يترأسه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ويضم المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

ويمثل المنتدى منصة هامة لتعزيز الحوار بين رؤساء الحكومات المحلية للتغلب على التحديات العالمية المشتركة التى تعرقل عملية تعزيز التنمية المستدامة للسياحة العالمية، ويهدف إلى إنشاء منصة عالمية للحوار بين رؤساء الحكومات المحلية والمحافظين ورؤساء البلديات والمسؤولين من مختلف المدن السياحية بالعالم حول التنمية المشتركة للسياحة الدولية والمدن السياحية ومواجهة التحديات المشتركة واستكشاف حلول مستدامة جديدة لتطوير السياحة وتطوير الإدارة المحلية للعناية بالمواقع السياحية .