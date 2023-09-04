كما يعقد مجلس الأمن الدولى غدا الثلاثاء، نقاشا مفتوحا حول سبل تطوير أليات عمله و اعمال توثيق الجلسات و متابعة تنفيذ القرارات فى المرحلة القادمة ، كذلك ستتم مناقشة اجندة عمل المجلس خلال سبتمبر الجارى بعد انتقال الرئاسة الدورية للمجلس الى البانيا .

وتقرر ان تعقد اللجنة العسكرية فى مجلس الأمن اجتماعا بعد غد – الأربعاء – يعقبه اجتماع لمجموعة العمل الدولية الخاصة بحماية الاطفال فى مناطق الصراعات لبحث اوضاع الاطفال فى الصومال على ضوء تقرير لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة " يونيسيف " كشف عن انتهاكات خطيرة بحق الاطفال فى مناطق التوتر الأمنى فى الصومال . 

وسيتابع مجلس الأمن الدولي على مدار جلسات انعقاده هذا الاسبوع الأوضاع فى أوكرانيا على ضوء الانتخابات المحلية و البلدية التى تعتزم روسيا اجراءها فى العاشر من سبتمبر الجاري.