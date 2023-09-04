اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 سبتمبر 2023 04:28 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

مجلسا النواب الروسي والبيلاروسي يناقشان تنسيق القوانين بين البلدين

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 03:00 ص
مجلسا النواب الروسي والبيلاروسي يناقشان تنسيق القوانين بين البلدين مجلس النواب الروسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش نواب مجلسا النواب الروسي والبيلاروسي، الأحد، قضايا التعاون البرلماني داخل دولة الاتحاد الروسي وبيلاروسيا خلال اجتماع عمل بين رئيسي مجلسي البرلمان في البلدين، حسبما أفاد فياتشيسلاف فولودين من مجلس الدوما الروسي وفلاديمير أندريشينكو من مجلس النواب البيلاروسي.

وبحسب ما أفادت وكالة "تاس" الروسية، ناقش المسئولان أيضا التدابير اللازمة لضمان مزيد من الموائمة بين تشريعات البلدين الدول، وتنفيذ 28 برنامجًا اتحاديًا للاندماج.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الجمعية البرلمانية لبيلاروسيا وروسيا اليوم الاثنين، لمناقشة قضايا وضع معايير اجتماعية مشتركة ومشروع ميزانية الدولة الاتحادية للعام المقبل.

 


مجلس النواب الروسى

بيلاروسيا

روسيا

الاتحاد السوفيتي

اخبار روسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة