اليوم السابع
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مباحث التموين تواصل حملات ضبط السلع والمنتجات المغشوشة في الجيزة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 10:37 ص
مباحث التموين تواصل حملات ضبط السلع والمنتجات المغشوشة في الجيزة سلع غذائیة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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شن رجال مباحث التموين بالجيزة حملة لضبط المتهمين بالغش التجاري، وحيازة منتجات مغشوشة وسلع مجهولة المصدر، واستهدفت الحملة عددا من ثلاجات حفظ السلع الغذائية، والأسواق والمحلات التجارية، وأسفرت عن تحرير وضبط 27 قضية حيازة كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر، ولحوم يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، بالإضافة إلى حجب سلع غذائية عن البيع، واحتكارها لبيعها بأسعار السوق السوداء.
 
وأسفرت الحملة عن تحرير قضايا عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية وإدارة منشآت بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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