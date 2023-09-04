قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول التنمر وكيفية علاجه ومكارم الأخلاق.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عدد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الرمزية في السرد المعاصر" تحدث عمرو عبد الصبور عن نشأة الرمزية ومفهوم الرمزية وأشكالها، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "التنمر أسبابه وأنواعه وكيفية علاجه" أوضح محمد أمام معنى التنمر والأسباب التي تؤدي إلى التنمر وكيفية علاج التنمر وطرق الإبتعاد عنه.

وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "مكارم الأخلاق" تحدث عبد الستار على عن مدح الله رسوله بمكارم الأخلاق، فضل حسن الأخلاق، من مكارم الأخلاق البشر والسرور والابتسامة ولين الكلام في وجه الآخرين، وقدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان" قيمة الوقت "أوضح د. عبده الضوي أهمية استغلال الوقت وكيفية استغلال أوقات الفراغ، كما قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان" تاريخ أفريقيا" أوضح محمد إبراهيم إفريقيا ثاني أكبر قارة في العالم وثاني أكبر عدد سكان في العالم، أفريقيا أصل الحضارات، بجانب ذلك أعدت ورشة حكي بعنوان "عبيد ابن الجراح" ألقاها محمد علي متناولا سيدنا محمد لقبه بالقوي الأمين، سيدنا محمد بشارة بالجنة، وله منزلة كبيرة بين الصحابة، بينما أعد قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان "الله يا موجود"، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة حاجر العديسات أمسية شعرية للشاعر وليد الضوي بعنوان" نسيان ".

ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "دلالات الرمز في القصيدة الحديثة" أوضح محمد جاد المولى فكرة الرمز والاشكاليات التي يقع فيها الشعراء، معنى مدلول الرمز، نماذج الشعراء وفكرة الرمز، كما عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "بناء عقل صحي وفكر سليم" تحدث يحيى أحمد عن بناء العقل الصحي وكيفية توعية المجتمع نحو العقل الصحي وكيفية متابعة الأفكار نحو الأطفال وتجنب العقل من الأفكار الغير صحية، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "رسم وتلوين" نفذها سهري سباق، هذا بجانب عرض مسرح عرائس قصة بعنوان" الأمانة" أداء أسماء عبد الباقي وإيمان صلاح، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.



فعاليات دعم الأطفال فى قصور ثقافة الأقصر



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول تناقش التنمر وكيفية علاجه



محاضرات حول تناقش التنمر وكيفية علاجه ومكارم الأخلاق وقيمة الوقت







