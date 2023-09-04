فرقة الهند تقدم أول عروضها فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قدمت فرقة ريزمز انترناتيونال فولك ارت كلوب الهندية اولى عروضها فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية على مسرح شاطئ الفيروز التابع لمحافظة الإسماعيلية.

وأشهر الفقرات التى تقدمها فى التراث الهندى البهانجرا وقدمت الفرقة عدة فقرات من طلبة جامعة بارول الهندية بغرب الهند منها رقصة راس دربا والرقصة الثانية لودى.

والفرقة تم انشاؤها عام 2007 وشاركت فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية 5 مرات ومهرجان دمنهور ومهرجان الاسكندرية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، امس الاحد انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وانطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الثالثة والعشرين، والذى يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة متمثلة فى "الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية"، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحى.

وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية يعد حوارا ثقافيا وفنيا يؤكد ثراء الفنون الشعبية للدول المشاركة ويؤكد الدور الريادى لمصر وقوتها الناعمة، موضحا أن المهرجان يشهد مشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، حيث تشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهى العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوى، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، كما يشهد مشاركة 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا. وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوى القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وانطلقت اولى فعاليات المهرجان السبت الماضى فى شارع محمد على أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، بديفيله فنى شارك فيه جميع فرق المهرجان "الأجنبية والمصرية" حيث بدأت الفرق فى تقديم عروضها بانطلاق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد على، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم. واستعرضت الفرق المشاركة بالمهرجان فنونها التراثية والمعبرة عن بيئاتها من خلال ديفيليه بجانب مشاركة فرق الهيئة وهى ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- الإسماعيلية" للفنون الشعبية، بطابور استعراض، وتم تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد.

ويشارك فى فعاليات المهرجان 10 فرق من محافظات جمهورية مصر العربية وهم "ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- فرقة من مديرية الشباب والرياضة- وفرقتين من الإسماعيلية"، بالإضافة إلى 6 فرق عربية وأجنبية وهم المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، اليمن، وفلسطين. وتُقام العروض يوميًا من يوم الاثنين 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادى الدنفاه- نادى الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطرة غرب- مركز ومدينة القصاصين).

وشهد حفل الافتتاح اليوم أوبريت فنى لجميع الفرق المصرية والدولية من إخراج الفنان هشام عطوة.

ثم تنطلق الفعاليات بداية من غدا الاثنين فى نادى الشيخ زايد، ونادى الفيروز، ونادى الدنفاه، ونادى الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين كما يشهد المهرجان إقامة برنامج ثقافى بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبى فى فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية. ويقام حفل ختام المهرجان يوم الخميس 8 سبتمبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة يرافقها اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية معرض بيع الحرف التراثية لإدارة العامة للتسويق والمبيعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومعرض الكتب لاصدارات الهيئة ومعرضا للفنون التشكيلية بقصر ثقافة الاسماعيلية على هامش افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية.

واستقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وزيرة الثقافة والوفد المرافق لها وذلك بمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية. وتأتى زيارة الوزيرة لمحافظة الإسماعيلية لحضور افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية.

وأشهر الفقرات التى تقدمها فى التراث الهندى البهانجرا وقدمت الفرقة عدة فقرات من طلبة جامعة بارول الهندية بغرب الهند منها رقصة راس دربا والرقصة الثانية لودى.

والفرقة تم انشاؤها عام 2007 وشاركت فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية 5 مرات ومهرجان دمنهور ومهرجان الاسكندرية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، امس الاحد انطلاق فعاليات افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وانطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية فى دورته الثالثة والعشرين، والذى يقام بالتعاون بين وزارة الثقافة متمثلة فى "الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية"، ومحافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع هيئة قناة السويس وهيئة التنشيط السياحى.

وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.

وقال عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية يعد حوارا ثقافيا وفنيا يؤكد ثراء الفنون الشعبية للدول المشاركة ويؤكد الدور الريادى لمصر وقوتها الناعمة، موضحا أن المهرجان يشهد مشاركة 16 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية، حيث تشارك به 9 فرق فنون شعبية مصرية تابعة لقصور الثقافة وهى العريش، والإسماعيلية، ومطروح، والحرية إسكندرية، والشرقية، وملوى، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، كما يشهد مشاركة 6 فرق من دول الهند، وسيرلانكا، ورومانيا، والمكسيك، وكنعان الفلسطينية، وإندونيسيا. وفرقة من مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وللمرة الأولى بالمهرجان تقدم عروض لفرقة ذوى القدرات الخاصة التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وانطلقت اولى فعاليات المهرجان السبت الماضى فى شارع محمد على أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم، بديفيله فنى شارك فيه جميع فرق المهرجان "الأجنبية والمصرية" حيث بدأت الفرق فى تقديم عروضها بانطلاق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد على، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم. واستعرضت الفرق المشاركة بالمهرجان فنونها التراثية والمعبرة عن بيئاتها من خلال ديفيليه بجانب مشاركة فرق الهيئة وهى ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- الإسماعيلية" للفنون الشعبية، بطابور استعراض، وتم تقديم فقرة استعراضية لكل فرقة بشكل منفرد.

ويشارك فى فعاليات المهرجان 10 فرق من محافظات جمهورية مصر العربية وهم "ملوي- أسوان- الأقصر- الشرقية- سوهاج- العريش- مطروح- فرقة من مديرية الشباب والرياضة- وفرقتين من الإسماعيلية"، بالإضافة إلى 6 فرق عربية وأجنبية وهم المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، اليمن، وفلسطين. وتُقام العروض يوميًا من يوم الاثنين 4 سبتمبر حتى الخميس 7 سبتمبر بمسارح حديقة الشيخ زايد- نادى الدنفاه- نادى الفيروز- مركز ومدينة فايد- مركز ومدينة القنطرة غرب- مركز ومدينة القصاصين).

وشهد حفل الافتتاح اليوم أوبريت فنى لجميع الفرق المصرية والدولية من إخراج الفنان هشام عطوة.

ثم تنطلق الفعاليات بداية من غدا الاثنين فى نادى الشيخ زايد، ونادى الفيروز، ونادى الدنفاه، ونادى الأسرة، وفايد، والقنطرة غرب، والقصاصين كما يشهد المهرجان إقامة برنامج ثقافى بالتزامن مع الفعاليات الفنية يدور حول "استلهام وتوظيف عناصر التراث والمأثور الشعبى فى فرق الفنون الشعبية"، كما تنظم قصور الثقافة عدة معارض لجمهور وضيوف المهرجان وأبناء الإسماعيلية تتنوع بين معرض كتاب لأحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة ومعرض حرف تراثية ومعرض فنون تشكيلية. ويقام حفل ختام المهرجان يوم الخميس 8 سبتمبر على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية.

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة يرافقها اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية معرض بيع الحرف التراثية لإدارة العامة للتسويق والمبيعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومعرض الكتب لاصدارات الهيئة ومعرضا للفنون التشكيلية بقصر ثقافة الاسماعيلية على هامش افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية.

واستقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية وزيرة الثقافة والوفد المرافق لها وذلك بمبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية. وتأتى زيارة الوزيرة لمحافظة الإسماعيلية لحضور افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولى للفنون الشعبية.