فرقة الحرية تتألق على مسرح الفيروز فى أول عروضها بمهرجان الإسماعيلية الدولي

تألقت فرقة الحرية للفنون الشعبية فى أولى عروضها على مسرح نادى الفيروز فى طريق البلاجات فى مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الـ 23.

وقدمت الفرقة مجموعة من العروض الفنية المتنوعة، حيث شاركت فرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد جمهور محافظة الإسماعيلية بمجموعة من رقصاتها الاستعراضية المتنوعة التي تعبر عن الفلكلور السكندري ومنها «الإسكندرانية، التنورة، الصيادين، الغزل الإسكندراني، صولوا إسكندراني، الزفة الإسكندرنى، تحيا مصر، حلاوة شمسنا اهداء لروح الفنان محمود رضا.

وتكونت فرقة الحرية للفنون الشعبية فى محافظة الإسكندرية وتخرج فيها عدد كبير من الراقصين المتميزين في الرقص الشعبي والحديث والدراما الحركية.

وشاركت الفرقة في العديد من المهرجانات العالمية والمحلية، ويقود فرقة الحرية الفنون الشعبية «نصر الدين محمد».

و تقدم فرقة الحرية للفنون الشعبية، الفنون الإسكندرانية، ويكون الرقص هو النجم بالأساس، وهو فلكلور حركي.- تعدّ فرقة الحرية للفنون الشعبية من الفرق المتميزة فى مجال الرقص الشعبى.

- تتبع فرقة الحرية للفنون الشعبية للهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية.

و أُنشئت الفرقة بمدينة الإسكندرية.

وتخرج منها العديد من الراقصين المتميزين فى مجالات الرقص الشعبى والرقص الحديث والدراما الحركية.

وتوجد بالفرقة الآن مجموعة متميزة من الراقصين الموهوبين.

-وجابت الفرقة العديد من دول العالم فى مهرجانات الفنون الشعبية.

و تقدم عروضها ضمن الأسابيع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.