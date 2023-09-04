غلق كلي لطريق الفيوم لمدة 5 أيام.. تعرف على التحويلات المرورية

كتب محمود عبد الراضي

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصرى الكبير أعلى (ميدان الرماية / طريق الفيوم) والذى يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرامات" والمتحف المصرى الكبير، وذلك لاستكمال أعمال رفع الكمر الخرسانى الخاص بالممشى السياحى .. مما يستلزم الغلق الكلى بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وطريق الإسكندرية الصحراوي إتجاه طريق الفيوم ، وذلك لمدة "5 أيام" ابتداء من الساعة 12 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 5/9/2023 وحتى يوم السبت الموافق 9/9/2023 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.. وإجراء تحويلة مرورية على النحو التالى:

ـ حركة سير المركبات بطريق الفيوم بالاتجاه القادم من طريق المنصورية وترغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الدخول يميناً إلى الطريق الذى تم استحداثه "الطريق البديل" ثم العودة مرة أخرى للطريق الأصلي عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الكلى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.