غرق شاب من محافظة الجيزة أثناء السباحة بأحد شواطئ مطروح

مطروح _ حسن مشالي

لقى شاب من محافظة الجيزة، مصرعه غرقاً، اليوم الاثنين، أثناء السباحة في شاطئ المروة، غربي مدينة مرسى مطروح، وتمكن الغطاسون من انتشال جثمانه، على الرغم من ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر.

استقبل مستشفى مطروح العام، عبدالرحمن سمير عبدالباسط، "24 سنة" من محافظة الجيزة، وصل جثة هامدة، إثر الغرق بشاطئ المروة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث، والتصريح بدفن الجثة وتسليمها لذويها.

على جانب آخر أعلن مركز ومدينة مرسي مطروح، عن رفع درجة التأهب والاستعداد، ونشر تحذيرات للمصطافين وزائري ورواد الشواطئ، من نزول البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة، بسبب حالة عدم الاستقرار للبحر وارتفاع الأمواج، وتنصح بالسباحة في الشواطئ الآمنة الواقعة على خليج مطروح.

وقال بيان مجلس المدينة أن الشواطئ التي تشهد أرتفاع الأمواج، هي شواطئ عجيبة وأم الرخم والشواطيء الجديدة على طول كورنيش الابيض، وشاطئ مينا حشيش وشاطئ الرميلة، مع التأكيد علي عدم نزول البحر في مزارت كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة لوجود صخور بها وارتفاع الأمواج لوقوعها على البحر المفتوح .

وأعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ، بانه يمكن لرواد الشواطئ الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة، وهي روميل والليدو والعوام والفيروز وبحيرة كليوباترا ، مطروح العام والنخيل والبسنت ، والغرام والتأكيد علي الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يومياً والمسئولة عن توجيه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ ، حفاظا علي أرواح الجميع من ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، موجهاً التحية والتقدير لشباب غطاسين الخير المتطوعين لإنقاذ حالة الغرق .

وأكد "عبد المجيد" بأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أول بأول الحالة العامة للشواطئ، والتشديد علي مستأجري الشواطىء، خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين علي البحر خاصة في فترة النوات ، وهناك استجابة كبيرة من شباب مطروح بالالتزام بهذه التعليمات.