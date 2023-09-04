اليوم السابع
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عاطلان يعترفان بسرقة السيارات ومساومة مالكيها في القاهرة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 01:27 م
عاطلان يعترفان بسرقة السيارات ومساومة مالكيها في القاهرة جريمة سرقة السيارات- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشف عاطلان تم القبض عليهما في القاهرة، عن تكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بواسطة مفتاح مصطنع، حيث ييستهدفان السيارات المركونة بالشوارع وأمام العقارات ويسرقانها.
 
وأضاف المتهمان أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة عقب القبض عليهما، أنهما عقب سرقة السيارة يتواصلان مع مالكها لمساومته وإعادتها له، مقابل الحصول على مبلغ مالي، وأشارا إلى ارتكابهما 3 جرائم سرقة سيارات، كما اعترفا أن السيارة المضبوطة بحوزتهما مسروقة، وأرشدا عن مالكها، وتم استدعاءه، حيث تعرف عليها، ووجه اتهاما لهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق. 
 
ونجحت الدخلية في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال إستقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها وبمواجهتهما اعترفا بسرقتها، بالإضافة إلى ارتكاب 3 وقائع سرقة سيارات، تم إعادتهم لمالكيها عقب مساومتهم ودفع مبلغ مالى، وبإستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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