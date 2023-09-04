طقس بورسعيد اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى تسجل 27 درجة

تشهد محافظة بورسعيد ، اليوم الاثتين، انخفاض في درجات الحرارة عن الأيام السابقة بما يقرب من 3 درجات أو أكثر، تزامناً مع ارتفاع نسبة الرطوبة.

وتُسجل بورسعيد 27 درجة مئوية في الظل، بالتزامن مع نسبة الرطوبة التي بلغت لـ 68%، والرياح التي تصل إلى 14 كم/ الساعة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود طقس اليوم حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن درجات الحرارة العظمى ( فى الظل ) علي مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى 34 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، جنوب سيناء 37 درجة مئوية، شمال الصعيد 35 درجة مئوية، جنوب الصعيد 39 درجة مئوية.