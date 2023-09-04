طقس الخليج.. ممطر بالسعودية غائم بالإمارات وحار رطب فى الكويت والبحرين

إعداد عبد الوهاب الجندى

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

طقس السعودية



قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه " بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف. "

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 12-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الاوسط والجنوبي.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 15:40 والمد الثاني عند الساعة 03:39 والجزر الأول عند الساعة 09:12 والجزر الثاني عند الساعة 21:27 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والمد الثاني عند الساعة 00:43 والجزر الأول عند 18:15 والجزر الثاني عند الساعة 06:18 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

ويكون خلال الليل مائل للحرارة و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة .. درجة الحرارة الصغرى: 28 °ﻡ

طقس البحرين



أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حار ورطب أحياناً .

الرياح متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد، ولكنها شمالية شرقية من 10 إلى 15 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 42 م درجة الحرارة الصغرى 29 م

الرطوبة النسبية العظمى 85 % الرطوبة النسبية الصغرى 30 %