ضحية الحرق في أوسيم يكشف تفاصيل إلقاء ماء نار عليه وابنه في أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

كشف عامل تعرض للحرق وابنه نتيجة إلقاء ماء نار عليهما في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة عن تفاصيل الجريمة التي تعرضا لها، فقال أن خلافا بينه وبين أحد أقاربه، دفع الأخير لاتخاذ قرار بالانتقام منه، فألقى عليه وعلى طفله الصغير ماء نار مما أسفر عن إصابتهما بعدة حروق متفرقة بأنحاء جسدهما.

أضاف أنه وطفله تعرضا للتشوه، خاصة بالوجه، وتم نقلهما إلى مستشفى قصر العيني، حيث يتلقيان العلاج، خاصة أن ابنه الصغير تسبب ماء النار في إصابته بحروق بأنحاء جسده دون ذنب ارتكبه.

أضاف لليوم السابع أن رجال المباحث تمكنوا من القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة شاب وإبنه بحروق، نتيجة إلقاء مادة حارقة عليهما في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين للمقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم، أن عامل وإبنه أصيبا بحروق متفرقة بأنحاء جسدهما، نتيجة إلقاء أحد أقاربهما ماء النار عليهما، بسبب خلافات عائلية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.