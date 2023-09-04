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ضبط 29 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات رقابية بالبحيرة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:18 م
ضبط 29 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك خلال حملات رقابية بالبحيرة أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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 شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات رقابية على الأسواق بمدينة دمنهور  بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين. 
 
 وأسفرت الحملات عن ضبط 12 طن كبدة فاسدة  غير صالحة للإستهلاك الآدمى  داخل احدى  الثلاجات بمركز ايتاى البارود وكذلك تم ضبط 17طن  أغذية وملح غير صالح للاستخدام الأدمى.
 
 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 
 
وتأتى هذه الحملات  وفقا للخطة التى تنفذها  المحافظة واجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق  للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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