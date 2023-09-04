اليوم السابع
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ضبط 12 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:51 ص
ضبط 12 ألف لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالبحيرة، حملات رقابية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية  المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.  
 
وأسفرت تلك الحملات التى تم تنفيذها بمركز النوبارية عن ضبط 12 ألف لتر سولار مدعم  تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 
 
وأشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين والتجارة الداخلية.
 
من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة القيادات التنفيذية  بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع، ومنتهية الصلاحية.

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محافظة البحيرة

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