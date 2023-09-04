اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل مواطن فى الشرقية بسبب خلافات مالية

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:30 ص
ضبط المتهم بقتل مواطن فى الشرقية بسبب خلافات مالية حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء محاولة إسعافه.
 
وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية ، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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