ضبط المتهم بقتل مواطن فى الشرقية بسبب خلافات مالية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية ، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.