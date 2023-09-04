ضبط المتهم بقتل مواطن فى الشرقية بسبب خلافات مالية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء محاولة إسعافه.
وأسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر بتعديه على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته التى أودت بحياته خلال مشاجرة بينهما لخلافات مالية ، وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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