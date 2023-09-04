اليوم السابع
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ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:33 ص
ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج تزوير مستندات_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة من (عدد 5 أشخاص) قرروا بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة.. تبين أنه (محكوم عليه فى عدد 32 حكم حبس فى قضايا "تبديد – نصب" بالسجن 47 سنة و3 شهور) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الوقائع.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

ضبط المتهم

النصب على المواطنين

تسفيرهم للخارج

وزارة الداخلية



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