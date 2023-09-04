صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1% مدفوعا بارتفاع سهم الشرقية-إيسترن كومبانى

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط، وصعد سهم الشركة الشرقية-إيسترن كومباني بنسبة 10% في أول ربع ساعة من جلسة التداول بعد بيع حصة من الشركة لمستثمرين إماراتيين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 18921 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 22743 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 7885 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3817 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 5581 نقطة.