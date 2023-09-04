اليوم السابع
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الإثنين، 04 سبتمبر 2023 03:03 م
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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.99% بختام تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 02:55 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.99% بختام تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.281 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 18910 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 22820 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 7914 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 3830 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 5603 نقطة.

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