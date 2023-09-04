اليوم السابع
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شعبة الأدوات المكتبية: معرض أهلًا مدارس ساهم فى خفض أسعار المستلزمات المدرسية

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 10:06 م
شعبة الأدوات المكتبية: معرض أهلًا مدارس ساهم فى خفض أسعار المستلزمات المدرسية معرض أهلا مدارس - أرشيفية
كتب محمد شعلان

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أكد محمد حسن وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك رقابة شديدة على أسعار المنتجات في المكتبات، وهناك تشديدات صارمة لضبط الأسعار مع سعر السوق الذي يكون بناء على التسعير المبدئي الموجود، بناء على آليات السوق.
 
وقال محمد حسن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على شاشة "سي بي سي"،  إن معرض أهلًا مدارس ساهم بشكل كبير في خفض أسعار المستلزمات المدرسية، مشيرا إلى أن هناك تعاون بين الغرف التجارية ووزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، وهذا الأمر له تأثير كبير على السوق في خفض الأسعار، في ظل التشكيلة الكبيرة.
 
وتابع: معرض أهلًا مدارس يزوره تقريبًا 200 عارض للأدوات المكتبية ويكون هناك منافسة شديدة بين المصنعين والعارضين وكل العاملين بالمجال، وهذه التشكيلة تخلق لدى المستهلك اختيار شيق لكل ما هو جديد في عالم المكتبات، مشيرًا إلى أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك متواجدين طوال فترة المعرض، وهم أداة الضبط لكل ما هو داخل المعرض.
 

اهلا مدارس

معرض اهلا مدرس

مستلزمات المدارس

الأدوات المكتبية



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