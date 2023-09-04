سلطنة عمان والسعودية توقّعان على مذكرة تعاون علمي وتعليمي

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وقعت سلطنة عمان ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسعودية ممثلة بوزارة التعليم اليوم /الاثنين/، مذكرة تعاون علمي وتعليمي.

وتتضمن المذكرة - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - التشجيع على تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين مؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث، والتعاون في مجالات البحث العلمي بشكل عام والمجالات التطبيقية بشكل خاص، والتشجيع على قيام فرق بحثية مشتركة.

كما تتضمن المذكرة تبادل نتائج البحوث والدراسات، وإتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في ‏البلدين وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية، والتعاون في المجالات الدراسية بين الجامعات في البلدين، وتبادل المعلومات في مجال الأنظمة التعليمية ومعادلة الشهادات الدراسية والدرجات العلمية الجامعية والعليا لأغراض الاعتراف المتبادل.