وقال زيلينسكي- وفقا لوكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- "لقد مرت بالفعل أربع سفن عبر ممرنا البحري الجديد البديل من موانئنا البحرية الجنوبية، ونعمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لاستعادة التشغيل الطبيعي لممر الحبوب (وفقا لمبادرة حبوب البحر الأسود)".

يشار إلى أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي التقى، في وقت سابق، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على هامش قمة الاتحاد الأوروبي والبلقان، حيث ناقش معها الطرق البديلة لصادرات الحبوب الأوكرانية.