اليوم السابع
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رفع إشغالات في شارع حسن محمد بحى الطالبية استجابة لشكاوى المواطنين.. صور

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 07:09 م
رفع إشغالات في شارع حسن محمد بحى الطالبية استجابة لشكاوى المواطنين.. صور إشغالات الطريق
كتب: مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين بشأن وجود تعديات على الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي والمحال بشارع حسن محمد بحى الطالبية.

ودفعت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية حملة للتعامل مع الشكوى وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات المقاهي ومصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وكلف المحافظ حي الطالبية بالمتابعة الدورية للمقاهي محل الشكوى والتعامل الفوري حيال أي مخالفات.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت شكوى أحد المواطنين بشأن وجود تعديات على الطريق العام ومخالفات لعدد من المقاهي بشارع ترعة بشتيل بجوار مسجد فلفل بحي الوراق وتحدث ضوضاءً بمكبرات الصوت.

وفور ورود الشكوى، دفعت المحافظة من خلال حي الوراق حملة للتعامل مع الشكوى، وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات المقاهي ومصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

إشغالات المقاهى
إشغالات المقاهى

 

الإشغالات
الإشغالات

 


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