رصف طرق وإزالة تعديات وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى مراكز كفر الشيخ، حملات نظافة، وإزالة اشغالات، وأعمال رصف، وتطهير مصارف، وإزالة تعديات على الأراضى الزراعية، ورفع كفاءة الإنارة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة الرياض، أنه جارى تنفيذ مشروعات خطة مديرية الطرق، فجرى.تكسير الطبقة الأسفلتية من قريه العليا حتى كوبرى الخاصة لمسافة 1400 متر التابع لمديرية الطرق، موجهاً بالإسراع فى معدلات التنفيذ والتنسيق الكامل بين الجهات المختصة بالعمل، ومراعاة الدقة فى التنفيذ والجودة فى الأداء وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات والمواطنين، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإشراف على الحملات المكثفة على المرافق الحيوية بالمدينة والتواصل مع المواطنين ميدانياً.

وأضاف اللواء خالد محمد كشك، رئيس مدينة قلين، أنه تابع أعمال النظافة والتجميل بالمدينة، والصيانة اليومية لكشافات الإنارة، لرفع كفاءة منظومة الإنارة وأعمال النظافة والتجميل بالمدينة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، ورفع مخلفات القمامة بشوارع المدينة والمداخل والمخارج.

وقاد عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين المفترشين الشوارع، والارصفة والمناطق الحيوية والسيارات التى تعيق حركة المرور.

وأكد المهندس حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أنه جرى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية من المهد، بقرية رزقة أماى، التابعة لقرية محلة موسى، وتم ردم حفر لقواعد بأرض زراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأرض لجهة الولاية.

وأكد جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، أنه كلف نوابه ورؤساء القرى، بشن حملة نظافة موسعة ورفع التراكمات والمخلفات بشوارع المدينة والقرى، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، واستكمالاً لمنظومة النظافة والإنارة الدورية التى تقوم بها المدينة والوحدات القروية بنطاق مركز بيلا، لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وأضاف على سلامة، رئيس مجلس مدينة مسير، أنه جرى تنظيم حملات نظافة ورفع المخلفات أولا بأول وإزالة المتولد اليومى من القمامة، ورفع التراكمات والمخلفات ومسح الطرق، لرفع مستوى الخدمات، وتحسين المرافق العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية والطرق العامة، ومتابعة أعمال تطهير ترعة القهوجية، ورفع كفاءة النظافة بمجمع مدارس مسير، وقص الأشجار، ورفعها استعدادا للعام الدراسى الجديد.