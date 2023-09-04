رئيس مياه القناة يتفقد عددًا من مواقع العمل بقطاع بورسعيد

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عددًا من محطات مياه الشرب والصرف الصحى ببورسعيد، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف على المشاكل التى تعوق تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

شملت الزيارة تفقد محطة رفع صرف صحى كابسى بالمنطقة الصناعية، والتى تبلغ طاقتها التصميمية 20 ألف م3/يوم لخدمة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمراجعة أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة بالمحطة، ومتابعة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة، ونسب التنفيذ ووضع خطة زمنية بتوقيتات محددة للانتهاء من باقى الأعمال، موجها بالالتزام بالمعايير القياسية والالتزام بأصول الصناعة على كافة محاور الاحلال والتجديد بالمحطة، مشددا على ضرورة الالتزام الكامل بالمخطط الزمنى لتنفيذ بنود الأعمال طبقا للعقد المبرم مع الشركة المنفذة للأعمال المدنية بالمحطة.

كما شملت الزيارة تفقد بوستر الحمارين بجنوب بورسعيد لمتابعة أعمال رفع الكفاءة وإعادة التأهيل للبوستر والذى تبلغ طاقته التصميمية 6000 م3/ يوم ويتم تغذيته من محطة مياه الكاب لزيادة ضغوط المياه بمنطقة وش البحر الغربى والرقة.

بالإضافة إلى تفقد رئيس الشركة للخزان الأرضى أمام محطة مياه الرسوة لمتابعة أعمال رفع الكفاءة للخزان، والذى تبلغ سعته التخزينية 50000 م3، ويعتبر الخزان مخزون استراتيجى للمياه فى لتغذية محطة الرسوة بمياه الشرب فى حالات الطوارئ.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت إلى أن أعمال الإحلال والتجديد لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى تأتى على رأس اولويات العمل بالشركة، ووضع خطط صيانة شاملة ودورية لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها بما يضمن تقديم خدمة متميزة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى،والحفاظ على أصول قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والاستثمارات التى يتم ضخها فى هذا المرفق الحيوى الهام.