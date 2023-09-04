رئيس مياه الأقصر الجديد يؤكد تحسين الخدمات وصرف مستحقات كل العاملين والمؤقتين

الأقصر – أحمد مرعى

عقد المهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر الجديد، اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديرى الإدارات وعدد من العاملين، وذلك في أولى اجتماعاته بعد توليه مهام رئاسة مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، حيث قدم العاملين له أسمى آيات التهاني، وأكدوا حرصهم على العمل الجاد لإنجاح الشركة وتقدمها في العديد من المجالات.

ومن جانبه أكد رئيس الشركة، أن أولى اهتماماته توصيل كوب ماء نظيف وصرف صحي آمين والعمل على تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر، كما أكد على أهمية تفعيل دور المتابعة والحرص على الإلتزام والإنضباط فى العمل، ونبذ الشائعات والسعي إلى ترابط العاملين ومديرى الإدارات بكافة قطاعات الشركة، كما وجه بضرورة تطوير عدد من الإدارات ومنها ورش الصيانة والحملة الميكانيكية بهدف رفع كفاءة المركبات والمعدات في قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وفى إطار دعم الكوادر البشرية، أكد رئيس الشركة، أن دور السلامة والصحة المهنية يأتي في المرتبة الأولى للحفاظ على العاملين وحمايتهم من المخاطر، كما أعطى أوامر بصرف شهرين من تقييم الأداء لجميع العاملين فى أسرع وقت، وصرف الحد الأدنى للأجور للعمالة المؤقتة بدءاً من إبريل 2023 بأثر رجعى، كذلك صرف البدل النقدي للتذاكر طبقاً للوائح المنظمة، وصرف الإضافى للورديات التي تعمل بخلاف ساعات العمل الرسمية، وذلك بهدف تحسين مستوى المعيشة للعاملين مما يعود على كفاءة العمل وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى لصالح المواطنين بمحافظة الأقصر.

كما أشاد رئيس الشركة، بقيمة وأهمية المشاريع القائمة حالياً لخدمة مواطنى محافظة الأقصر، ومنها مشروع الصرف الصحي المتكامل الممول من بنك التنمية الافريقي، والذي يهدف إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لـ10 قرى وتوابعها بمحافظة الأقصر، بمركزى إسنا والطود ليستفيد منه حوالى 210 ألف نسمة، وأشاد بإنتهاء أعمال المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لـ 34 قرية فى مركزى إسنا وأرمنت بمحافظة الاقصر، والتى تخدم حوالى 250 الف نسمة ووصلت نسبة التنفيذ بها الى 100% فى أعمال مياه الشرب، وأكد فى نهاية اللقاء أنه مستمع جيد لكل أبناء الشركة من العاملين وهو يرحب دائماً بأي فكره أو مقترح من شأنه تطوير وتحسين الأداء، كما أوصى أن يعمل الجميع بروح الفريق خلال الفترة القادمة.