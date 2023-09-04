اليوم السابع
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رئيس مدينة القصير يفتتح معرض "أهلا مدارس" استعدادا للعام الدراسي الجديد

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:21 م
رئيس مدينة القصير يفتتح معرض "أهلا مدارس" استعدادا للعام الدراسي الجديد جانب من الإفتتاح
البحر الأحمر - عماد عرفة

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افتتح اللواء أيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، معرض " اهلا مدارس" للمستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك  استعدادا للعام الدراسي الجديد، وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر
 
ويقام المعرض بشارع جامعة الدول العربية، بمدينة القصير، وجاء ذلك بحضور مدراء إدارة التموين والمركز التكنولوجى المتطور بالإدارة وممثلو الغرفة التجارية بمدينة القصير وسكرتير المدينة وعدد من مديرى الجهات التنفيذية.
 
قال رئيس مدينة القصير، إن إقامة تلك المعارض، تأتى بالتنسيق بين قطاع التموين والغرفة التجارية للعمل على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، تزامنا مع اقتراب العام الدراسي، مشددا على المتابعة المستمرة للفعاليات والالتزام بإعلان الأسعارعلى كافة الأصناف.
 
ومن المقرر أن يفتتح اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة مساء اليوم الثلاثاء معرض اهلا مدارس بمدينة الغردقة، بحضور قيادات مديرية التموين والغرفة التجارية، والمقام بشارع التربية والتعليم بالقرب من ميدان الدهار .
 


 

 


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