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دار الإفتاء توضح حكم التعامل مع القطط والكلاب الضالة المؤذية

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 09:19 م
دار الإفتاء توضح حكم التعامل مع القطط والكلاب الضالة المؤذية دار الإفتاء المصرية
كتب: محمد الأحمدى

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وجه أحد المواطنين تساؤلا إلى دار الإفتاء المصرية جاء فيه، دأبت جارتنا على إيواء القطط والكلاب الضالة فى مدخل العمارة ممَّا يسبّب انتشار الأمراض والأوبئة، والتى أصابت أولادنا بأمراض الجلد والعيون فضلًا عمَّا تتركه هذه القطط والكلاب من المخلفات والقاذورات. فما حكم قتل هذه الكلاب والقطط الضالة؟

وجاء الجواب من دار الإفتاء بأن القطط والكلاب وغيرها مِن مخلوقات الله التى لا يصحّ إيذاؤها، أو إيقاع الضرر بها؛ فإذا كان بعضها يشَكِّل خطرًا على حياة الإنسان ويُهدّده فى نفسه أو ماله أو أولاده؛ فإنَّ الشريعة الإسلامية أجازت للإنسان رفع هذا الضرر، ويكون فى الحالة المذكورة بإرشاد السيدة المذكورة بأنْ تُوجِد مكانًا تخصصه لما تقتنيه مِن القطط بعيدًا عن المكان العام حتي لا تؤذي الناس، فإذا لم تستجب لذلك وجب حينئذٍ اللجوء إلى إبلاغ الجهات المختصة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا للتخلص مِن هذه الحيوانات التي تُسَبِّب ضررًا للإنسان وتؤذيه.

وتابعت: "فإذا لم تُجْدِ الطرق السالف ذكرها، وتحقّق ضرر على صحة الناس من ذلك؛ فإنَّه لا مانع شرعًا فى الحالة المذكورة وعند الضرورة القصوى التخلّص من الحيوانات الضالة والضارة شريطة أن يكون ذلك بوسيلة لا تُؤْذِى الشعور الإنسانى، و"الضرورة تقدر بقدرها"، وإذا أمعن الإنسان عقله فسوف لا يُحْرَم من الوسيلة التي تؤدي إلى الغرض المطلوب.


دار الإفتاء المصريه

القطط والكلاب

الكلاب المؤذيه

الكلاب الضاله



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