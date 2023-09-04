حفتر والمبعوث الأممى يؤكدان ضرورة انتهاء 6+6 الليبية من وضع قوانين الانتخابات

كتب أحمد جمعة

اتفق القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على ضرورة انتهاء اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة "6+6" من وضع القوانين الانتخابية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

واستقبل حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المُرافق له؛ حيث عقد الجانبان اجتماعًا لمناقشة آخر التطورات السياسية.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي إن اللقاء جرى خلاله مناقشة آخر التطورات السياسية، والاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6، وتهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

حضر الاجتماع كل من مدير مكتب المشير حفتر، عضو اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" الفريق خيري التميمي، ومدير إدارة التفتيش العسكري الفريق صقر الجروشي، وآمر الكتيبة 166 مشاة العقيد أيوب بوسيف، والعقيد باسم البوعيشي، بحسب صور نشرها مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.