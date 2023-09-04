حبس 3 عاطلين استخدموا أسلحة نارية في المرج 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة حيازة أسلحة بيضاء وآخري نارية ونشر مقاطع فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي بقصد إثارة الرعب في نفوس المواطنين، وطلبت النيابة ارسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

البداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية برصد مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وآخري نارية اثناء وقوفهم في أحد الشوالرع الرئيسية في دائرة قسم شرطة المرج، وقاموا بالتلويح بالأسلحة التي معهم أمام المارة بقصد إثارة الرعب والخوف في نفوس المواطنين.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، تم التوصل إلى هوية الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو، حيث تبين أنهم "عامل وبرفقته نجليه" وجميعهم من أرباب السوابق، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة الأسلحة المُشار إليها وإشهارها بمحيط سكنهم لوجود خلافات مع آخرين حول الجيرة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق.