اليوم السابع
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حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من ربة منزل وباعتها في الجمالية 4 أيام

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:21 م
حبس سيدة سرقت مشغولات ذهبية من ربة منزل وباعتها في الجمالية 4 أيام سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة ربة منزل تقيم في منطقة الجيزة، حال قيامها بتنظيف الشقة ملكها.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (إحدى السيدات) بدائرة قسم شرطة الجمالية وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (٢ سلسلة - دلاية - إنسيال - خاتم - مصحف ذهب - ساعة يد) ، وإعترفت بسرقتهم من مسكن (إحدى السيدات، مقيمة بالجيزة) بأسلوب المغافلة حال قيامها بتنظيف الشقة محل سكنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


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