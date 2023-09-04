حبس حارس عقار 4 أيام لتنقيبه عن الآثار أسفل منزل فى الهرم

كتب أحمد إسماعيل - أسماء شلبى

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس حارس عقار 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتنقيب عن الآثار.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على حارس عقار، متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، بتنقيب شخص عن الآثار أسفل عقار في منطقة الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط حارس عقار بتهمة التنقيب عن الآثار، وضبط بحوزته أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة أحدثها المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.