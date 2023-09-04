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جو بايدن: أشعر بخيبة أمل لغياب الرئيس الصيني عن قمة مجموعة الـ20

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 05:00 ص
جو بايدن: أشعر بخيبة أمل لغياب الرئيس الصيني عن قمة مجموعة الـ20 الرئيس الأمريكي جو بايدن
وكالات

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، إنه يشعر بخيبة أمل لعدم حضور نظيره الصيني شي جين بينج قمة قادة مجموعة العشرين في الهند، لكنه أضاف أنه "سيتمكن من رؤيته".

وأضاف بايدن دون خوض في تفاصيل: "أشعر بخيبة أمل… لكنني سأتمكن من رؤيته"..

في السياق ذاته قال المستشار الألماني أولاف شولتس، بتصريحات سابقة، إن القمة المرتقبة لمجموعة العشرين في الهند لا تزال مهمة على الرغم من غياب روسيا والصين.

وأضاف شولتس أن مجموعة العشرين لا يزال عليها تقديم مساهمة مهمة و"التزام كبير" يتعين الوفاء به، خاصة في ظل زيادة أهمية مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

 


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