اليوم السابع
Ads
الإثنين، 04 سبتمبر 2023 09:32 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

جامعة عين شمس: غلق باب التحويلات ونقل القيد على المنصة الإلكترونية 21 سبتمبر

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 08:00 ص
جامعة عين شمس: غلق باب التحويلات ونقل القيد على المنصة الإلكترونية 21 سبتمبر
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يواصل قطاع شؤون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، فتح باب التحويلات أمام الطلاب الراغبين في التحويل إلى كليات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد 2023/2024 حتى 21 سبتمبر، وذلك من خلال منصة التحويلات الإلكترونية جامعة عين شمس. 
 
والتحويلات تتم من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية لخدمة التحويلات والتي تم إطلاقها بالتزامن مع التحول الرقمي في الخدمات التعليمية، والتي توفر خدمات إدارية وتعليمية لجميع الطلاب بالمراحل الدراسية وتتيح التواصل بين الهيئات التعليمية والإدارية بالجامعة والطلاب. 
 
ومن خلال هذه الخدمة، يمكن لطلاب البكالوريوس والليسانس التحويل من جامعة لأخرى لجامعة عين شمس إلكترونيًا بسهولة، من خلال خطوات تسجيل الطلاب في خدمة التحويلات المركزية التي تتضمن دخول الطالب على المنصة الإلكترونية والتسجيل باستخدام الرقم القومي وبياناته الشخصية، واختيار نوع التحويل الخاص به، ثم ملء استمارة التقديم الخاصة بالخدمة ورفع المستندات المطلوبة، كما يمكن للطلاب المتابعة من خلال الصفحة باستمرار. 
 
و الطلاب الراغبين في التحويل عليهم الحصول على بيان حالة دراسية من الكليات المحولين منها، بشرط توافر شروط التحويل وفقا للشروط المعتمدة والمعلنة على البوابة ، وبالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها ، فإن تحويلهم لبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة يتم عن طريق منصة التحويلات الإلكترونية .
 
 وتتم التحويلات في إطار النسبة التي تحددها مجالس الكليات وفي ضوء إمكانياتها بالنسبة لأعداد الطلاب المحولين إليها والشروط الداخلية للكليات المعتمدة من مجلس الجامعة ويفرض على الطالب المواد التي لم يسبق له دراستها بجامعة عين شمس طبقا للوائح الكليات ، والأولوية في التحويل تكون للطلاب الحاصلين على الدرجات الأعلى، ومن يكون محل إقامتهم في النطاق الجغرافي لجامعة عين شمس ممن مر على مدة بطاقته ستة أشهر على الأقل. . كما نلتزم بتطبيق قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن آليات قبول الطلاب المكفوفين وذوي القدرات الخاصة والمفصولين. 

جامعه عين شمس

التحويلات

شروط التحويلات

فتح باب التحويلات المركزية

فتح باب التحويلات بجامعة عين شمس



الموضوعات المتعلقة

جامعة عين شمس تنظم احتفالية فنية بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء

الأحد، 27 أغسطس 2023 02:35 م

الذكاء الاصطناعى أبرزها.. تعرف على البرامج المميزة بكلية الحاسبات بجامعة عين شمس

السبت، 26 أغسطس 2023 02:00 ص

مدن جامعة عين شمس تتأهب للعام الدراسى الجديد.. فتح باب التقديم بالمرحلة الأولى للطلاب القدامى إلكترونيا.. وإعداد استمارة استقصاء نفسى للمتقدمين وإقرار بصحة البيانات.. والفصل من المدينة حال التلاعب.. صور

الجمعة، 25 أغسطس 2023 05:00 ص

أول سيدة تتولى منصب نائب رئيس جامعة عين شمس.. غادة فاروق: استحدثنا برامج جديدة تلبى احتياجات سوق العمل.. بدء الدراسة بجامعتنا الأهلية فى العاصمة الإدارية 2024.. وتؤكد: الرئيس السيسى أحدث طفرة على كل المستويات

الخميس، 24 أغسطس 2023 07:00 ص

الذكاء الاصطناعى أهم البرامج الجديدة بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة