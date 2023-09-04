جارديان: اليابان تدرس حل كنيسة التوحيد بعد عام على اغتيال شينزو آبى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الحكومة اليابانية ربما تطلب من المحكمة حل كنيسة التوحيد بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي في يوليو من العام الماضي، وفقًا لتقارير محلية متعددة.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلاً عن مسئول حكومى لم تذكر اسمه أن الكنيسة، التي يُعرف أعضاؤها بالعامية باسم مونيز، قد تخضع لأمر من المحكمة بحلها في وقت مبكر من الشهر المقبل، في انتظار الانتهاء من التحقيق في أنشطة جمع التبرعات المثيرة للجدل للجماعة.

ونقلت صحيفة أساهي شيمبون عن مصادر لم تسمها قولها إن الحكومة خلصت إلى أن الحل سيكون مناسبا نظرا لأن الكنيسة انخرطت في أنشطة "شريرة ومنظمة ومستمرة" تفوق اعتبارات الحريات الدينية المنصوص عليها في الدستور.

وبموجب قانون الشركات الدينية الياباني، يمكن للمحكمة إصدار أمر حل إذا ارتكبت منظمة ما أعمالا "من الواضح أنها تضر بشكل كبير بالصالح العام".

ويتم تجريد المجموعات التي يتم حلها من وضعها كمؤسسة دينية، وتفقد إعفاءها من ضرائب الشركات والممتلكات، بالإضافة إلى ضريبة الدخل من العروض النقدية، وفقًا لصحيفة ماينيتشي شيمبون.

لكنها يمكن أن تعمل في صورة جديدة ، وبعد أن فقدت وضعها ككيان قانوني ديني في أواخر عام 1995، أعادت طائفة أوم يوم القيامة تسمية نفسها باسم ألف، وتواصل تجنيد الأعضاء وطلب التبرعات، وفقا لوزارة العدل.

وتجري الحكومة تحقيقا مع الكنيسة - المعروفة رسميا باسم اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد - بشأن أنشطتها لجمع التبرعات، بينما تكافح فضيحة حول علاقات المجموعة بالسياسيين اليابانيين، وخاصة أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.

واقترحت صحيفة أساهي أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ربما يأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تهدئة الانتقادات الموجهة لعلاقات حزبه بالكنيسة. وفي الأشهر التي تلت وفاة آبي، كشفت وسائل الإعلام عن أدلة تشير إلى أن ساسة الحزب الليبرالي الديمقراطي ــ وعدد أقل كثيراً من نواب المعارضة ــ كانت لهم علاقات بالجماعة، من إلقاء الخطب في المناسبات التي ترعاها الكنيسة إلى تجنيد أتباعهم للعمل في الحملات الانتخابية.

ومع ذلك، فقد ورد أن بعض أعضاء حزب كيشيدا حذروا من حل الكنيسة، خوفًا من اتهام الحكومة بالتعدي على الحريات الدينية.

قُتل آبي، الذي ساعد جده رئيس الوزراء السابق نوبوسوكي كيشي، الكنيسة المحافظة المتشددة على ترسيخ وجودها في اليابان في الستينيات، بالرصاص في يوليو 2022 على يد رجل قال إنه يحمل ضغينة ضد كنيسة التوحيد وآبي.