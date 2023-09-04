توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات والمجلس القومي للمرأة

وقعت اليوم الإثنين الموافق الرابع من سبتمبر، الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافوء الفرص ومناهضة العنف والإرشاد النفسي بالجامعة، وذلك بمقر المجلس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة سحر عبد الستار، مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنوفية وعميدة كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، والدكتور أحمد ثابت، وكيل كلية التربية للدراسات العليا، والدكتورة إيمان حشاد، مدير وحدة تكافوء الفرص ومناهضة العنف والإرشاد النفسي .

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالقيادات النسائيه التى تتصدر المشهد بالدولة المصرية حيث أصبح فى البرلمان عدد ٢٠٦ برلمانية و٤٠ سيدة في مجلس الشيوخ، مشيده بجامعة مدينة السادات متمنية وصول عدد أكبر من السيدات لمناصب قياديه والوصول إلى مركز إتخاذ القرار دون تمييز ، مثمنة جهود جامعة مدينة السادات على إنشاء وحدة تكافوء الفرص ومناهضة العنف والإرشاد النفسي، ليعكس إنتهاج القائمين عليها ذات النهج الذي تتبعه الدولة المصرية في دعم واحترام وتمكين المرأة وإدراك القائمين عليها لقيم تمكين المرأة واحترامها والإيمان بأهمية دورها وكيانها.

وأوضحت الدكتورة شادن معاوية، رئيس الجامعة، إن البروتوكول سيشتمل على دعم وحدة تكافؤ الفرص ومناهضة العنف والإرشاد النفسي، لتتولى تنمية وتدريب العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على موضوعات ومفاهيم أشكال وآليات مناهضة العنف ضد المرأة، وإعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة فى مجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف، كما أوضحت أن الهدف العام من تكافؤ الفرص هو ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص،

وأكدت الدكتورة شادن معاوية، على رفع الوعي المجتمعي اتجاه المرأة لتحقيق مبدأ المساواة. وأن دور الجامعة كمؤسسة تعليمية توفير بيئة تعليمية آمنه للجنسين الطالب والطالبه وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

كما أشادت بجهود المجلس القومى للمرأه تحت قيادة الدكتورة مايا مرسى، للنهوض بأوضاع المرأة المصرية، معبرة عن ذلك "فخورين بأننا سيدات مصريات" في ظل هذا التمكين والثقه الذى تحظى به المرأه المصرية من القياده السياسيه نحو الجمهورية الجديدة للمشاركة الفعاله نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشارت رئيس الجامعة، أن البروتوكول يهدف إلى اتخاذ آليات آمنة للمرأة والفتاة داخل وخارج الجامعة وهى تدريب مجتمع الجامعة بكافة المستويات من خلال مشروع لإعداد وتدريب سفراء للتدريب فى مجال تكافؤ الفرص ومناهضة العنف، التعرف على أشكال وآليات مكافحة العنف ضد المرأة ، إعداد كوادر بشرية متميزه في مجال المساواة بين الجنسين وتكافوء الفرص، التعرف على تجارب الدول الأخرى، إعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنيه، تنظيم وعقد دورات تدريبية وورش عمل وعمل مؤتمرات بحوث ومسابقات ومعسكرات، تبادل الخبرات الجيده بين الوحدات بالجامعات، تبادل النشرات والكتب والمطبوعات والأبحاث، تلقى شكاوى المرأه الفتاه والعاملات داخل الجامعة والبت فيها، الاسترشاد بالدليل الإجرائى لإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة.