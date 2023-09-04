توطين صناعة الورق يوفر 60% من احتياجات مصر للمستلزمات الورقية

كتب: مدحت عادل

قال المهندس علاء السقطي، نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الورقية والطباعة والتغليف، إن السوق المحلى المصري يستورد ما يقرب من 60% من احتياجاته من المستلزمات الورقية من الخارج، مما يؤكد أهمية توطين تلك الصناعة فى مصر لخفض الفاتورة الاستيرادية فى هذا القطاع.

وأضاف السقطى فى تصريحات له، أن حجم استثمارات قطاع التعبئة والتغليف في مصر ارتفع إلى أكثر من 30 مليار جنيه، ويبلغ إجمالي عدد مصانع إنتاج الكرتون في مصر نحو ثلاثة آلاف مصنع، وأنه في السنوات القليلة الماضية اكتسبت الصناعات الورقية أهمية كبيرة نظرا لمساهمتها الهائلة في عملية إعادة التدوير واعتبارها أحد أهم مجالات "الصناعات الخضراء" وداعما رئيسيّا لـ"الاقتصاد الأخضر" حول العالم، مؤكدا أن صناعة الورق العربية أًصبح لها انتشار أوسع.

وأشار السقطي إلى أنه جارى مناقشة تفعيل دور الاتحاد العربى للصناعات الورقية فى مصر لتعزيز التعاون العربى المشترك فى مجال الصناعات الورقية ودعم التكامل بين الدول الاعضاء وزيادة التبادل التجارى فيما بينهم موضحا ان هناك فرص استثمارية كبرى فى السوق المصرى أمام المستثمرين العرب خاصة بعد حزمة القرارات الجديدة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الصناعة المحلية.

وطالب السقطي جميع المستثمرين المصريين فى الوقت الحالى استغلال تلك القرارات والترويج لها، والسعى نحو عقد شراكات مع الشركات الاجنبية لزيادة تحويلات الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرى.