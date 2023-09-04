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تعرف على خدمات المجمعات الزراعية بقرى حياة كريمة في المنيا

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 03:00 ص
تعرف على خدمات المجمعات الزراعية بقرى حياة كريمة في المنيا مبادرة حياة كريمة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تشهد قرى محافظة المنيا، تطور كبير فى الخدمات مع مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ومن بين تلك المشروعات المجمعات الزراعية للتشغيل بالقرى، والتى تأتى للحفاظ على الرقعة الزراعية وتقديم خدمات الإرشاد الزراعى والتوعية للمزارعين وتوفير الأسمدة والمبيدات واستلام المحاصيل لأهالى القرى.
 
وتضم المجمعات الزراعية بقرى حياة كريمة بمختلف مراكز المحافظة، وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد زراعى وتجميع ألبان، ووجه المحافظ شركتى الغاز والاتصالات بالتنسيق لسرعة انتهاء الأعمال والالتزام بالتوقيتات الزمنية المعدة.
 
يذكر أن عدد المشروعات فى قرى حياة كريمة بالمنيا وعددها 3256 مشروعاً جارى تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى من المبادرة فى 28 قطاعا لخدمة 3 ملايين من أهالى القرى المستهدفة البالغ عددها 192 قرية فى 5 مراكز.

حياة كربمة

المجمعات الزراعية

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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