اليوم السابع
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ترامب يهدد بايدن: "احترس مما تتمناه".. ويتهم حملته بالتدخل فى الانتخابات

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 12:43 م
ترامب يهدد بايدن: "احترس مما تتمناه".. ويتهم حملته بالتدخل فى الانتخابات ترامب - بايدن
كتبت ريم عبد الحميد

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هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلفه فى البيت الأبيض جو بايدن، حيث أشار إلى أنه هو وجمهوريين آخرين يخططون لكيفية استهداف الرئيس الحالي عندما يحين دورهم فى السلطة.

وبحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك"، فإن ترامب ذكر فى منشور له على منصته تروث سوشيال، محذرا بايدن بضرورة توخى الحذر بشأن ما يتمناه، بينما أشار إلى أن التحقيقات الجنائية والقضايا التي يواجهها ترامب جميعها ذات دوافع سياسية.

وينتظر ترامب المحاكمة فى أربع قضايا ما بين فيدرالية وأخرى على مستوى الولايات، وأيضا عدد من دعاوى قضائية قادمة تتعلق بالتشهير والاحتيال ضده وضد شركته. وطالما أنكر ترامب كافة المخالفات ذات الصلة بكل تحقيق، واتهم إدارة بايدن مرارا بتسليح الإف بى أى ووزارة العدل لمحاولة إعاقة حملة المرشح الجمهورى الرئاسية لعام 2024.

وقال ترامب فى منشوره أمس، الأحد: "لقد ألقت حملة جو بايدن بالعديد من لوائح الاتهام والدعاوى القضائيى ضدى حتى أن الجمهوريين يفكرون بالفعل بشأن ما سنفعله مع بايدن والشيوعيين عندما يحين دورنا.

وتابع قائلا: لقد بدأوا طريقة جديدة تشبه ما يحدث فى جمهوريات الموز بالتفكير بشأن الحملات السياسية، أمر رخيص جدا وقذر، لكن هذا وضع أمريكا الآن. احترس مما تتمناه".

وجاء تهديد ترامب فى الوقت الذى يواصل فيه الجمهوريون التهديد بإطلاق تحقيق عزل ضد بايدن بسبب مزاعم استغلال نفوذه أثناء توليه منصب نائب الرئيس للتدخل والاستفادة من تعاملات نجله هانتر التجارية فى أوكرانيا والصين.

وفى منشور اخر، اتهم ترامب فريق بايدن بالتدخل فى الانتخابات على صلة بالقضايا القانونية التاريخية التي يواجهها. وقال "إن لوائح الاتهام والدعاوى القضية الملفقة ضده، 8 منها، تاتى جميعا من حملة بايدن بهدف التدخل فى الانتخابات. وهذه هي طريقتهم الجديدة للتلاعب بالانتخابات ولم تستمر. إن الفاشيين والماركسيين يدمرون بلادنا التي كانت عظيمة من قبل، لكننا سنفوز ونجعلها عظيمة مرة أخرى".

 

 


ترامب

بايدن

الرئيس الامريكى السابق

الانتخابات الامريكية



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