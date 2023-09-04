تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في العمرانية، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة شخص داخل مسكنه في العمرانية، توجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين العثور على جثة مالك الشقة، لا توجد به أي إصابات ظاهرية.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.