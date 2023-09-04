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بحثا عن الكنز.. كيف سقط حارس عقار الهرم؟

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 09:33 ص
بحثا عن الكنز.. كيف سقط حارس عقار الهرم؟ التنقيب عن الأثار - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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بحثا عن الكنز والثراء السريع، كشفت الشرطة واقعة قام بها حارس عقار في منطقة الهرم بالجيزة، بالتنقيب عن الأثار أسفل عقار يحرسه، حيث تلقت الشرطة بلاغاً يفيد بقيام حارس العقار بالحفر والتنقيب، فتوجهت لمكان الحادث وألقت القبض على المتهم وبحوزته أدوات الحفر والتنقيب.

المتهم اعترف أمام النيابة أنه حاول التنقيب عن الأثار بالحفر أسفل العقار، بحثا عن الثراء السريع، إلا أن الشرطة داهمت موقعه وألقت القبض عليه.

عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.

 

 


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