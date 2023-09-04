وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يقوم الوفد بزيارة بكين في الفترة من 23 إلى 26 يناير المقبل، وسيضم رئيس الجمعية، كوسي شيندو، ورئيس اتحاد الأعمال الياباني، ماساكازو توكورا.

ويعتزم الوفد إجراء محادثات مع القيادة الصينية وكبار المسئولين الحكوميين المسئولين عن القطاعات الاقتصادية.

وكانت الجمعية ترسل وفدا إلى الصين كل عام تقريبا منذ عام 1975، لكن الزيارات توقفت مع ظهور جائحة فيروس كورونا، وكانت زيارتهم الأخيرة في خريف عام 2019.