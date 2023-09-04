النيابة تصرح بدفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء ترميم واجهة عقار بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمرت نيابة الجمرك بالإسكندرية بالتصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه أثناء قيامه بترميم واجهة عقار وتسليم الجثمان لأهليته بعد توقيع الكشف الطبى عليه، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية، كما أمرت بأخذ أقوال العامل المصاب بعد تحسن حالته الصحية.



وكانت قد تلقت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك بالإسكندرية، بلاغا بلكونة شقة بالدور 15 بالعقار الكائن بشارع رأس التين، مما أسفر عن إصابة عامل ووفاة آخر، كانا يعملان فى ترميم واجهة العقار، وانتقل إلى موقع الحادث القيادات الأمنية والتنفيذية، وأكد الحى أن أعمال الترميم جاءت بدون ترخيص.

وكان الحى تلقى بلاغا بسقوط أجزاء من خلف العقار رقم 23 شارع إسحق نديم باللبان مكون من أرضي وثلاث أدوار، وهو عقار صادر له قرار هدم رقم 14 لسنة 2019.



ووجهت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك عصام جابر بإدارة المشروعات، وأحمد سالم بالتدخل السريع، حيث جار إزالة الأجزاء الخطرة.



وقام بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار 2ص / 4 ت زاوية جميعي التابع لحى الجمرك، والعقار خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم، وتم رفع مخلفات الأتربة، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ، و وفقا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعقارات الآيلة للسقوط ذات الخطورة الداهمة المهددة لحياة وأرواح المواطنين، وبناءً على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.



وقامت إدارة المشروعات بحى الجمرك بالإسكندرية، بإزالة الأجزاء المعلقة بالعقار الكائن 43 العنانى باللبان، وهو عقار خالٍ من السكان، كما تم إزالة الأجزاء المعلقة بالعقار رقم31 الجميعى بالمنشية، والعقارين خاليين من السكان وصادر لهما قرار هدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مخلفات الأتربة وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.