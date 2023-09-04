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المحسوسة بالقاهرة ترتفع لـ 40 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 11:16 م
المحسوسة بالقاهرة ترتفع لـ 40 درجة.. درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت المقبل درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل 9 سبتمبر 2023، لتشهد البلاد طقس حار  رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .
 
وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة حتى السبت  المقبل 9 سبتمبر  2023 كما يلى:

الثلاثاء  5 سبتمبر: 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة  41 درجة
 

الأربعاء  6 سبتمبر : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة  41 درجة

الخميس  7 سبتمبر  : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 42 درجة المحسوسة 45 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 44 درجة المحسوسة  45 درجة
 

الجمعة  8 سبتمبر  : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة المحسوسة 40 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 36 درجة المحسوسة 36 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 43 درجة المحسوسة 45 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة  46 درجة
 

السبت  9 سبتمبر  : 

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة
 
جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة  46 درجة
 
 

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