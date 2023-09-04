الغرفة التجارية بالإسماعيلية تناقش استعدادات معرض «أهلا مدارس» 2023

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، الإجتماع الدوري لمجلس الإدارة، برئاسة أكرم الشافعي، رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد الإتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة الإستعدادات الأخيرة لإقامة معرض « أهلا مدارس »، كذلك لمناقشة كافة الأعمال المستجدة، والتى تهم المواطنين والتجار، بحضور جلال أبو الطاهر «نائب أول»، أسامة العدوي «نائب ثان»، سعيد شعيب «سكرتير الغرفة»، وائل عبد العزيز « أمين الصندوق»، ومن أعضاء مجلس الإدارة، آمال محمود، صابر همام، كمال حمودة، محمد عبد المحسن، محمد فايق، علي العدوي، حاتم العدوي ومحمد السيد «مدير الغرفة».

ناقش رئيس الغرفة التجارية، خلال الإجتماع، الإستعدادات لمعرض «أهلا مدارس» 2023 ، مؤكدا على سرعة التنسيق مع الجهات المعنية، والتجار لطرح المعروضات بأسعار مخفضة.

وخلال إجتماع تجارية الإسماعيلية، أعلن أكرم الشافعي، عن بشرى سارة للمواطنين، وهي إقامة معرض «اهلا مدارس» علي مساحة 1000 متر، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، ومديرية التموين، مديرية أمن الإسماعيلية، لبيع المستلزمات والأدوات المكتبية والدراسية بأقل من مثيلاتها.

وقال الشافعي، أن المعرض الرئيسي «أهلا مدارس» سينطلق يوم 15 سبتمبر 2023 بمنطقة الشيخ زايد لضمان توافر السلع بأسعار مخفضة لصالح المستهلك، بالتنسيق التام بين محافظة الإسماعيلية ومديرية الأمن ومديرية التموين.

‏كما أشار أكرم الشافعي، إلي أنه جاري التجهيزات علي قدم وساق حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث يتضمن المعرض كافة السلع الدراسية بأسعار مخفضة لدعم المواطنين وبجودة عالية.

خلال الإجتماع، أوضحت آمال محمود، رئيس مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية، إقامة جناح خاص للعارضات بالمعرض، اتّساقاً مع رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، وتوجيهات القيادة السياسية للدولة باعتبار "استراتيجية تمكين المرأة 2030" هي وثيقة العمل للأعوام القادمة.

واشار جلال أبو الطاهر، إلي إهتمام الغرفة بتقديم خدمة مجتمعية من خلال تنظيم معرض أهلًا مدارس لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل دخول المدارس وتنشيط حركة التجارة الداخلية دعمًا للإقتصاد القومي.

فيما صرح أسامة العدوي، بأهمية المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من " الأدوات الكتابية - الملابس- الأحذية والمنتجات الجلدية – المواد الغذائية – الحاسب الآلي "، وغيرها من كافة مستلزمات المدارس.

كما أكد سعيد شعيب، علي مراعاة كافة العوامل لإنجاح هذا المعرض أسوة بالمعارض السابقة التي حققت نجاحا كبيرًا ، على أن يشمل المعرض القادم كافة مستلزمات المدراس مع وضع تخفيضات مناسبة على أسعارها.

وأشار وائل عبد العزيز إلي دور الغرف التجارية في تنظيم المعارض بشكل عام، وغرفة الإسماعيلية بصفة خاصة في ظل الدور المجتمعي الكبير الذي يقدمه التجار للمواطنين.

وإختتم الإجتماع، بمناقشة كافة الآراء حول سبل تنظيم المعرض ومتطلبات العارضين في القطاعات المختلفة، من أجل تنظيم معرض مناسب يلبي كافة إحتياجات المواطنين ، ويحقق الهدف الأسمى منه، وهو تقديم خدمة مجتمعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا في دخول الموسم الدراسي الجديد.