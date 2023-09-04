الصحة تكشف تفاصيل جلسة الطب النفسى بالمؤتمر العالمى للسكان

كتب وليد عبد السلام

كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المنعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 حيث سيتم عقد جلسة بعنوان "مستقبل الطب النفسي في مصر في ضوء الإمكانيات المتاحة والتحديات القادمة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان : تهدف الجلسة إلي وضع خارطة الطريق لصياغة مستقبل الصحة النفسية في مصر سد الفجوة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة لخدمات الصحة النفسية ومناقشة اعتماد التقنيات الجديدة لإدارة الموارد استكشاف سياسات الصحة النفسية في ضوء استراتيجيات التحول الوطني للرعاية الصحية، من خلال عدد من الخبراء العالميين والمحليين في هذا المجال.

جديد بالذكر أن الجلسات تخصيص جلسة لقطاع الرعاية الصحية الأولية ، بعنوان "التجزئة إلى التكامل: رحلة الرعاية الصحية الأولية في مصر نحو الشمولية " حيث ستتضمن تقديم لمحة عامة عن دور الرعاية الصحية الأولية في مصر وصف تطور نموذج الرعاية الصحية الأولية في مصر مناقشة كيف يمكن لنهج دورة الحياة أن يساعد في دمج الخدمات عبر مختلف مستويات الرعاية والقطاعات في مصر.

وسيتم مناقشة التحديات والفرص المتاحة لتحسين جودة الرعاية الصحية الأولية ومناقشة الآفاق والفرص المستقبلية في مجال الرعاية الصحية الأولية في مصر كما سيتم استعراض نموذج الرعاية الصحية الأولية في مصر وإلقاء نظرة عامة على الوضع الحالي دور الرعاية الصحية الأولية في تحسين الخصائص الديموغرافية دمج الأمراض غير المعدية في خدمات الرعاية الصحية الأولية بجلسة بعنوان " الاستراتيجيات والعوائق والفرص في مصر" الصحة النفسية والرعاية الصحية الأولية بجلسة بعنوان " كيفية تعزيز الرعاية".