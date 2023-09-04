السيد قنديل: 3% من دخل الجامعة للأنشطة الطلابية ونسعى لتحقيق فائض 250 مليون جنيه

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، أن هناك خطة متكاملة لدعم الأنشطة الطلابية، حيث تم إقرار تطبيق القانون بإنفاق 3% من دخل الجامعة لصالح دعم الأنشطة الطلابية، وتم إنفاق حوالى 15 مليون جنيه هذا العام بعدما كان الإنفاق 3 ملايين جنيه فقط العام الماضى، ولا يوجد لدينا مشكلة فى إنفاق المزيد على الأنشطة الطلابية كون النشاط الطلابى يبنى شخصية الطالب ويفجر المهارات المختلفة ويسهم فى بناء الشخصية للطلاب ولو شاهدنا العناصر البارزة فى المجتمع من خريجى الجامعة نجد أن هناك أسماء بارزة خريجى الجامعة وعملت على عكس التخصص الذى درسه الطالب.

وتطرق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بالجامعة الحديث عن تفاصيل إطلاق الجامعة أسبوع شباب الجامعات إلى مفهوم ريادة الأعمال بالجامعة وتطبيقة على نطاق واسع وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على تشغيل الوحدات الإنتاجية بالكلية، وتم تصنيع مفروشات وملابس خاصة بأسبوع شباب الجامعات من خلال كليات الجامعة المختلفة، موضحًا أنه تم توفير 100 مليون جنيه مشتريات.

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن اسبوع شباب الجامعات الحدث الرئيسى الذى تعمل عليه الجامعة، موضحا أن سياسة مجلس الجامعة عمل ترشيد للنفقات واستخدام إمكانيات الجامعة البشرية والحفاظ على ممتلكاتنا تمكنا من إنهاء أزمة استدانة الجامعة بحوالى 500 مليون جنيه وتحقيق فائض 250 مليون جنيه، فضلا عن الحساب الدولارى وبه 10.5 مليون دولار.