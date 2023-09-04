السيد قنديل: جامعة حلوان أقدم الجامعات بمصر ولدينا 1000 برنامج و220 ألف طالب

كتب محمد صبحى

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إن جامعة حلوان أقدم جامعات مصر بتاريخ إنشاء كلياتها ودورها فى إنشاء كليات تمثل قوى ناعمة بعد جامعة الأزهر، حيث تم فى عام 1839 تأسيس أول كلية بالجامعة والكلية الثانية بدأت قبل جامعة القاهرة بشهور عام 1908 وهى كلية الفنون وتمتاز عن كونها أول كلية فنون بالمنطقة وأول كلية تربية رياضية بجامعة حلوان، وأشرفت على إنشاء كلية الفنون فى سوريا خلال فترة الوحدة، فضلا عن كلية السياحة أول كلية وكذلك الاقتصاد المنزلى وكلية الخدمة الاجتماعية.