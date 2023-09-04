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السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات غدا.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 04:00 ص
السكة الحديد تعدل مواعيد بعض القطارات غدا.. اعرف التفاصيل تعديل مواعيد بعض القطارات
كتب سيد الخلفاوى

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تعدل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد بعض القطارات على بعض خطوط الهيئة وذلك اعتباراً من غد الثلاثاء الموافق 5 / 9 / 2023، وذلك فى إطار سعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر للعمل على راحة جمهور الركاب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة بتحقيق أكبر قدر من التيسير وتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب. 
 
وتقرر تعديل ميعاد قيام قطار 23 ثالثة تهوية القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 04:30 مساءاً بدلاً من الساعة 05:20 مساءاً، وتعديل ميعاد قيام قطار 921 مكيف القاهرة / الإسكندرية ليقوم الساعة 06:00 مساءاً بدلاً من الساعة 07:10 مساءً .
 
كما تقرر تعديل ميعاد قيام قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الأسكندرية ليقوم الساعة 07:10 مساءاً بدلاً من الساعة 06:00 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الأسكندرية ليقوم الساعة 07:15 مساءاً بدلاً من الساعة 07:05 مساءاً ، وتعديل ميعاد قيام قطار 934 مكيف الأسكندرية / الأقصر ليقوم الساعة 10:15 مساءاً بدلاً من الساعة 10:25 مساءاً .
 
ويترتب على ما سبق تعديل قطارات أرقام ( 962 – 3011 ) طبقاً للجداول المرفقة . 
تعديل مواعيد بعض القطارات (1)
تعديل مواعيد بعض القطارات (1)

تعديل مواعيد بعض القطارات (2)
تعديل مواعيد بعض القطارات (2)
 
 

السكة الحديد

مواعيد قطارات السكة الحديد

قطارات السكة الحديد

قطارات الصعيد

قطارات اسكندرية

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